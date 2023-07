Sondaggio-Mentana: pessime notizie per la Schlein. E c'è uno scatto inaspettato

17 luglio 2023 a

Il sondaggio che fa tremare la sinistra. L'ultima rilevazione Swg per Tg La7 di Enrico Mentana sostanzialmente parla chiaro: il centrodestra è stabile, la sinistra invece continua a scendere. Insomma l'effetto Schlein non c'è mai stato e adesso i numeri sono il sintomo pieno del malessere dalle parti dem. Infatti il Pd perde lo 0,4 per cento in pochi giorni e si attesta al 20 per cento. Resta immobile il Movimento Cinque Stelle al 15,9 per cento.

E guardando invece ai numeri del centrodestra, emerge la stabilità di Fratelli d'Italia che resta primo partito al 28,7 per cento. La Lega mantiene bene la posizione con uno 9,8 per cento mentre Forza Italia crese dello 0,3 per cento e va a 7,5. Azione di Carlo Calenda è al 3,4 e perde uno 0,2. Cresce Italia Viva di Matteo Renzi che passa al 2,9 per cento. Sinistra Italiana e Verdi sono al 3,1 per cento. Insomma id fatto la coalizione di centrodestra resta in testa e dalle parti del Pd cominciano a preoccuparsi per il calo dei dem. Di fatto l'estate "militante" della Schlein non sta portando i frutti sperati. Un altro flop annunciato e firmato Elly Schlein. Ancora non l'hanno vista arrivare...