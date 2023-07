Rosato, tam tam impazzito: "Lascia Renzi, con chi va"

18 luglio 2023 a

a

a

Tam tam impazzito su Ettore Rosato. Lui smentisce tutto, ma le voci di un suo passaggio a Forza Italia si fanno sempre più insistenti. Oltre a Rosato anche Luigi Marattin ed Elena Bonetti, sarebbero pronti a lasciare Italia viva per passare però ad Azione di Carlo Calenda come ha appena fatto Alessio D'Amato. "Il grosso delle trattative si gioca fuori dal Palazzo, dove i Mister Preferenze (e presunti tali) si posizionano tatticamente in vista della partita delle Europee, offrendo bacini di voti (o presunti tali) a liste alla disperata ricerca di un posto al quorum (che è del 4%)", scrive Tomaso Labate su Il Corriere della Sera.

"Iattura per la Meloni ma lei ancora non lo sa". Illy e l'effetto Schlein: profezia nerissima

Rosato da parte sua nega tutto. In collegamento con Agorà Estate su Rai alla domanda se smentisce i rumors che lo vorrebbero in procinto di passare a FI, risponde: "Ma certo... Se no sarei già passato". E ancora: "Non c’è nessun calciomercato", aggiunge il deputato di Italia viva. "Italia viva ha il Congresso, chi ha idee per farlo è il benvenuto. Poi, io so solo che è meraviglioso il fatto che da quattro anni si dice che IV perde pezzi e poi guadagniamo sempre", commenta Matteo Renzi. Che aggiunge: "Per il calciomercato, posso dire che è un tema molto interessante. Io lo seguo perché a luglio la Fiorentina vince sempre lo scudetto. Se poi paragoniamo Rosato alla Fiorentina, ho querelato per molto meno…", ha ironizzato.