Elly Schlein, "nessuna telefonata". Chi la sfida in pubblico (e il Pd applaude)

"Aspetto ancora la tua telefonata". La segretaria Pd Elly Schlein resta in silenzio di fronte alle parole di Simone Uggetti, ex sindaco dem di Lodi che si è visto stroncare la carriera politica (e rovinare la vita) a causa di una inchiesta giudiziaria conclusasi con la sua assoluzione dopo 7 lunghi anni. "Dopo la mia assoluzione definitiva — spiega oggi Uggetti al Corriere della Sera, all'indomani del suo applauditissimo intervento alla riunione di Cesena organizzata da Stefano Bonaccini, alla presenza della stessa Schlein - avevo detto ad un giornale che mi sarebbe piaciuto ricevere una sua chiamata. Lei aveva fatto sapere che l’avrebbe fatto. Dal 20 giugno a oggi, però, il telefono è rimasto muto". Il video del confronto in diretta non è mai stato pubblicato online e qualcuno, su Twitter, si chiede malizioso: "Chissà come mai...".

"Mi piacerebbe spiegarle cosa è successo con la giustizia a me e a molti amministratori - spiega Uggetti, ponendo il delicatissimo tema del reato di abuso d'ufficio e in generale del rapporto, spesso conflittuale, tra politica, amministrazione e giustizia -. Vorrei che il Pd avesse una linea più laica e autonoma" rispetto, ovviamente, a quella più giustizialista di Movimento 5 Stelle da un lato e Anm dall'altro. "Sarebbe disastroso dal punto di vista politico e culturale se lasciassimo questa battaglia al centrodestra. Dobbiamo stare dalla parte dei sindaci perché sono loro i primi garanti del sistema democratico", mette in guardia la segretaria l'ex sindaco, che chiede di "tutelare chi si spende con spirito di servizio per la sua comunità". Vale per il Pd, ma anche per esponenti di altri partiti: "Penso, per esempio, a Chiara Appendino (M5S) che è finita condannata per la gestione dell’ordine pubblico. Ma che roba è?".

Il Pd è diviso, con la Schlein spostata decisamente verso Giuseppe Conte. Ma il partito, suggerisce sibillino Uggetti, "ha tante anime. Ci sono garantisti come Giorgio Gori, Antonio Decaro, Matteo Ricci. Chi ha fatto l’amministratore sa di cosa parlo". Elly è avvertita.