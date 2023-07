Serracchiani, la frase gravissima sulla Meloni: "Cosa preferisce", finisce male

30 luglio 2023 a

Un altro volgare attacco al governo e a Giorgia Meloni. Il Pd adesso cavalca lo stop al reddito di cittadinanza per gli occupabili e usa parle pesanti contro l'esecutivo: "Con un whatsapp alcune multinazionali licenziavano i propri dipendenti. Ricordo che i patrioti gridavano all’indecenza e chiedevano interventi forti e decisi. Ora i patrioti dicono ai poveri e alle famiglie in difficoltà che devono arrangiarsi e lo fanno con un sms. Complimenti.

Evidentemente ora per il governo e per Giorgia Meloni sono più interessanti furbi ed evasori", ha affermato Debora Serracchini. Una frase gravissima che di certo farà discutere. Ma anche Furfaro, bracio destro della Schlein va all'attacco: "Che miseria. Quelli che dovevano 'difendere gli italiani' sono finiti a fare i picchetti al twiga dei ricchi per difendere la proprietaria ministra che non paga i dipendenti, mentre come la peggiore delle multinazionali mandano un freddo sms per dire alle persone da oggi vi arrangiate, se siete poveri è colpa vostra. Governano con l’algoritmo della cattiveria. Proteggono gli amici degli amici che si arricchiscono sulle spalle dei più deboli, difendono chi sfrutta e non chi viene sfruttato, tolgono ogni aiuto agli italiani in difficoltà. Maria Antonietta Meloni ha deciso di fare la guerra ai poveri, anziché la povertà. E non sono previste nemmeno le brioche". Il Pd appare davvero fuori controllo.