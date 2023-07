Guido Crosetto, "un festival di dilettanti": stoccata senza precedenti

30 luglio 2023 a

a

a

"Dalla Cina al Superbonus, è stato il festival del dilettantismo. Senza dimenticare il Pnrr”: un giudizio molto duro quello che Guido Crosetto dà dei governi precedenti. Intervistato dal Corriere della Sera, il ministro della Difesa ha parlato della Via della Seta, accordo siglato dall'esecutivo guidato da Conte, e ha spiegato: "Dovremo venirne fuori senza produrre disastri. Uno dei problemi di questo governo è risolvere in silenzio problemi surreali prodotti da altri governi".

"Bene così, risparmiamo pure": Guido Crosetto affonda Zaki con 4 parole

Secondo Crosetto, “la scelta di aderire alla via della Seta fu un atto improvvisato e scellerato, fatto dal governo di Giuseppe Conte, che ha portato a un doppio risultato negativo. Il tema oggi è: tornare sui nostri passi senza danneggiare i rapporti. Perché è vero che la Cina è un competitor, ma è anche un partner. Non a caso la premier ha annunciato, e proprio dagli USA, che andrà in Cina”.

"Più pericolosa del gruppo Wagner": Guido Crosetto, bomba sulla Cina

Infine l'esponente di Fratelli d'Italia ha sottolineato quanto sia stato positivo l'incontro di Giorgia Meloni con Joe Biden: "Il successo della visita alla Casa Bianca della premier è sotto gli occhi di tutti. Sono caduti i pregiudizi, grazie alle scelte fatte dal governo, a partire dai patti mantenuti con gli alleati. Me ne ero già accorto incontrando il mio omologo alla Difesa. Il calore anche umano di Giorgia e il modo affettuoso con cui Biden l’ha accolta, hanno fatto il resto".