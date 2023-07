Sondaggio-Mentana, Meloni e Salvini inarrestabili: i numeri che sotterrano il Pd

31 luglio 2023 a

Come di consueto, anche lunedì 31 agosto l'edizione del TgLa7, diretto da Enrico Mentana, si conclude con il sondaggio di Swg. I numeri ancora una volta non stupiscono. Giorgia Meloni è irremovibile e rimane saldamente al primo posto. Fratelli d'Italia, infatti, in una settimana guadagna un +0,2 per cento e arriva al 29,4. Segue il Partito democratico. Elly Schlein sembra aver fermato l'emorragia di voti e raggiunge il 20 per cento (+0,4%).

Alle spalle, proprio nelle ore in cui non manca la polemica sullo stop al reddito di cittadinanza, il Movimento 5 stelle. In sette giorni la forza politica di Giuseppe Conte passa dal 16 al 16,3 per cento. E anche il quarto partito, la Lega, è in crescita di uno 0,1 per cento. Matteo Salvini si piazza così al 9,7.

Più in basso, rimane stabile Forza Italia. Dopo la morte di Silvio Berlusconi gli azzurri si fermano a quota 7,2. Perdono punti decimali gli altri partiti. Tra questi Azione di Carlo Calenda che si lascia alle spalle un 3,6 e arriva al 3,4. Cala sempre di un -0,2 per cento Verdi e Sinistra italiana, che scivolano al 3 per cento. E ancora, Italia Viva al 2,5 (-0,2 per cento), Più Europa al 2,4 (-0,1). La sola eccezione? Italia per Paragaone che cresce di uno 0,1 per cento.