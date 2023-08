Piero Fassino sventola il cedolino in aula: "4.718 euro al mese!"

02 agosto 2023 a

a

a

Piero Fassino contro l’ordine del giorno a prima firma Foti (FdI) presentato al bilancio della Camera. Quest'ultimo impegna il collegio dei questori a "mantenere per tutti i beneficiari, deputati ed ex deputati, la vigente normativa di calcolo su base contributiva" per il calcolo "delle indennità di fine mandato spettanti". Tradotto: l'odg, poi passato, prevede lo stop ai vitalizi. Stop che ha visto il deputato del Partito democratico nettamente contrario.

Il motivo? Al dem non piace "la demagogia" del testo: "Corrisponde – ha detto – a un impianto demagogico e populista che consente di alimentare una campagna contro il Parlamento e la politica da cui non verrà niente di buono". Poi, durante un secondo intervento in Aula sulle indennità e il bilancio, ha sventolato il cedolino dello stipendio da parlamentare. "Un luogo comune è che i parlamentari godano di stipendi d’oro, qui ho il cedolino di luglio 2023, è uguale per tutti".

Ecco il contenuto: "Risulta che l’indennità lorda è di 10.435 euro, da cui giustamente vengono defalcati l’Irpef, l’assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati che è di 1000 euro, le addizionali regionali e comunali. Fatti questi giusti prelievi, l’indennità netta dei deputati è di 4718 euro al mese. Va bene? Sì. L’unica cosa che chiedo è che quando sento dire che i deputati godono di stipendi doro dico non è vero, perché 4718 euro al mese sono una buona indennità ma non sono uno stipendio d’oro".

Da qui l'ammissione: "Io non voterò a favore di questo ordine del giorno. Con rispetto, facendo politica da molti anni penso che la demagogia sia il pericolo più grande per la credibilità del rapporto con i cittadini. Questo Odg, come quello precedente cui ho votato contro, corrisponde a un impianto demagogico e populista che alimenta la campagna contro il Parlamento e la politica da cui non verrà nulla di buono".