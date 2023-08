Pier Luigi Bersani, sparata sconcertante: "Ecco come Meloni immagina i poveri"

03 agosto 2023 a

a

a

La sinistra cavalca l'onda delle rivolte contro lo stop al reddito di cittadinanza. L'ultimo nella lunga lista è Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito democratico. Ospite della puntata di mercoledì 2 agosto di Controcorrente, Bersani si scaglia contro l’sms inviato dall’Inps ai percettori del sussidio. "Il concetto di destra sociale è stato sempre un inganno. Non esiste l’occupabilità ma l’occupazione, non esiste l’occupabile ma il disoccupato".

"Niente di mezzo". Dove si spinge Bersani per insultare la Meloni | Video

Per Bersani, incalzato da Veronica Gentili, "siamo arrivati dove non potevamo arrivare, è una logica negativa, cioè quella dei poveri che stanno sul divano. La logica è che i poveri sono gente che sta sul divano, ma io i poveri non li vedo da poltrone e sofà, li vedo davanti alla Caritas. Giorgia Meloni non li vede?". Insomma, anche Bersani si accoda alle critiche già avanzate da Elly Schlein e compagni.

Bersani batte Schlein in tv? La replica di Cartabianca: "Non è andata così"

L'ex governatore dell'Emilia-Romagna, infatti, porta ad esempio alcuni numeri su inflazione e sanità pubblica: "La prima ha un -15 per cento e sta aumentando di 3-4 miliardi la spesa diretta dei cittadini. Stanno facendo saltare la sanità che è in via galoppante di privatizzazione. Costi che aumentano, medici e infermieri che se ne vanno mentre non tocchiamo un euro a chi ne ha fatti a go-go in questi anni".