Bersani batte Schlein in tv? La replica di Cartabianca: "Ecco la verità"

Il confronto tra Pier Luigi Bersani a DiMartedì ed Elly Schlein a Cartabianca avrebbe dato per vincitore il primo, stando ai dati di ascolto delle due interviste. Bersani, insomma, avrebbe battuto in termini di share la segretaria dem nel confronto "a distanza". A seguito della notizia diffusa nei giorni scorsi, oggi la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rai 3 ha fatto una precisazione: "Guardando bene i dati si evince che le due interviste si sono sovrapposte solo per sei minuti, dalle 21:59 alle 22:05. Bersani infatti è partito alle 21:46 e ha chiuso alle 22:05; Schlein ha cominciato a parlare alle 21:59 per finire alle 22:29".

Facendo riferimento ai giornali che hanno dato la notizia, poi, Cartabianca su Twitter ha aggiunto: "Gli stessi quotidiani scrivono che il 'confronto' tra i due leader sarebbe finito 9 a 5 per Bersani. Non è andata così: nei pochi minuti di sovrapposizione Bersani totalizza l'8,6% di share, Schlein il 6,5%. Ma a parte l'imprecisione, non è possibile mettere le due interviste a confronto, perché Bersani era in onda già da diversi minuti quando è entrata Schlein. E come sa chi lavora in televisione, un cambio di argomento e di ospiti comporta anche un fisiologico avvicendamento di pubblico e quindi di ascolto".