Supermedia, dove vola FdI. Sinistra, vacanze rovinate

A quasi un anno dalle Politiche, gli elettori hanno mantenuto lo stesso livello di consenso per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che infatti rimane saldamente al primo posto con il 29% dei consensi e un incremento dello 0,2 in due settimane: lo certifica l’ultima Supermedia di Agi/Youtrend prima della pausa estiva. Stabile al secondo posto c’è il Partito democratico di Elly Schlein al 20,1%. Che dunque non registra nessun incremento.

Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cresce di due decimali e si porta così al 16%. Un aumento non proprio significativo se si pensa che si registra nella settimana in cui si è acceso il dibattito sul reddito di cittadinanza – da sempre la misura bandiera del Movimento – annullato a 160mila famiglie. L'incremento, insomma, sarebbe potuto essere maggiore. A seguire ci sono la Lega, che perde uno 0,2 e scende al 9,6%; e Forza Italia che, dopo il picco registrato a seguito della morte di Silvio Berlusconi, adesso si attesta al 7,4% (-0,2).

Infine i partiti minori: Azione di Carlo Calenda resta stabile al 3,7%, Verdi/Sinistra al 3,2; mentre Italia Viva di Matteo Renzi perde uno 0,1% e scende al 2,9. In fondo alla classifica troviamo +Europa al 2,3% (-0,1); Italexit stabile all'1,9; Unione Popolare all'1,4 (-0,3); Noi Moderati allo 0,8 (+0,1). Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra continua a dominare col 46,4%, mentre il centrosinistra è al 25,6.