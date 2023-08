Pnrr, soldi a centro sociale e Potere al Popolo? Fitto blocca tutto

04 agosto 2023 a

a

a

A Napoli il sindaco Gaetano Manfredi si sta lamentando per la decisione del ministro Raffaele Fitto di stralciare il progetto finanziato dai fondi del Pnrr riguardante l’ex ospedale psichiatrico giudiziario Materdei. Inizialmente erano stati assegnati al Comune 28 milioni di euro, 16 dei quali sono stati ritirati perché relativi al progetto dell’ex Opg che è occupato abusivamente dal 2015.

"Progetti del 2010 non ancora partiti": Giuseppe Conte fatto a pezzi da Fitto

Inizialmente era stato il centro sociale “Je so’ pazzo” a prendere possesso della struttura, seguito dal partito Potere al Popolo che l’ha addirittura trasformata nella sua sede. L’ex Opg doveva essere sgomberato, ma il sindaco di Napoli aveva fermato la prefettura e deciso di coinvolgere gli abusivi nel progetto del Pnrr per restaurare i locali e assegnarli al centro sociale e a Potere al Popolo. La prefettura era pronta a cacciare tutti fuori con la forza tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ma l’intervento di Manfredi era stato decisivo. Non è comunque bastato per salvare gli abusivi: per loro non ci saranno i milioni del Pnrr.