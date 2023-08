Mara Carfagna pronta a lasciare Calenda? "Lei smentisce". Ma...

06 agosto 2023 a

Il divorzio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda è quasi servito. Il progetto di un Terzo Polo nato dall'unione di Italia Viva ed Azione è ormai naufragato. Ad aggiungersi a tutto questo, anche alcune voci che vedrebbero Mara Carfagna a un passo dal lasciare Calenda. A riportarlo è il Corriere della Sera secondo cui giorni fa alla Camera Daniela Santanchè, ministra del Turismo, ha parlato a lungo su un divanetto con la Carfagna, che - si legge - "soffre quando il leader di Azione si muove in sintonia con Pd e 5 Stelle".

Per questo i colleghi temerebbero che la ex ministra sia pronta a lasciare il partito. Un'ipotesi che per il leader del partito non sta però né in cielo né in terra. Calenda a riguardo si mostra tranquillo e va dicendo a tutti che "Mara non uscirà, me lo ha escluso". E non è da meno Italia Viva. Anche vicino a Renzi ci sono problemi analoghi, con Elena Bonetti, Ettore Rosato e Luigi Marattin definiti da più parti come "pronti all’addio". Almeno se Renzi romperà con Calenda alla Camera.

Eppure la rottura è vicinissima. Poco fa, Roberto Giachetti, deputato di Iv, ha detto chiaro e tondo: "Ha ancora senso che Azione e Italia Viva continuino a stare insieme? Diamo un elemento di chiarezza, ognuno starà dalla sua parte, e sapremo che abbiamo anche un altro avversario politico. Ma continuare così mi sembra assolutamente non solo devastante ma anche deprimente. Ma questa è la mia opinione che sicuramente non sarà raccolta". Più chiaro di così.