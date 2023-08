Sondaggio, Elly Schlein ko: "Elettori Pd, quanti stanno con Meloni"

Arnaldo Ferrari Nasi 09 agosto 2023 a

a

a

Il 51% degli italiani stima che sull’immigrazione il governo Meloni stia lavorando bene. Il sondaggio, su base nazionale - realizzato negli ultimi giorni - è rappresentativo di mille persone adulte. Con molta probabilità ciò che viene riconosciuto alla premier è che sta facendo un lavoro di cesello; che sta coinvolgendo i diversi attori e protagonisti: i Paesi di primo approdo, di partenza, l’Europa. Politicamente sorprendono non tanto le risposte positive dell’elettorato di centrodestra, che superano abbondantemente i 4/5, ma è interessante vedere come 2 elettori su 5 del Cinque Stelle (39%) e del Pd (38%) stiano sulla linea del governo.

Il sondaggio del dominio estivo: dove vola Fdi. Sinistra, vacanze rovinate

E non sono da trascurare neanche il 31% del Terzo Polo e il 27% dell’Alleanza Sinistra Italiana -Verdi: più di un quarto. Il fatto di coinvolgere libici, tunisini, Ue, del resto, era insito e dichiarato da quello che semplicisticamente è stato chiamato il “blocco navale”. Su questo tema le nostre rilevazioni sono partite 5 anni fa e i risultati non sono praticamente mai cambiati: 51% nel 2019, 52% quest’anno.

Ma quale "Terzo Polo"? Il sondaggio che smaschera Calenda e Renzi: ecco chi li vota

E anche per il resto non è cambiato nulla: 15 anni fa, nel 2009, il 77% pensava che gli immigrati, in ogni caso, avrebbero dovuto fare un corso di lingua italiana e di educazione civica prima di essere regolarizzati; oggi lo pensano il 75%. Allo stesso modo, non è cambiato il poco entusiasmo che suscita la proposta di privilegiare l’arrivo dell’immigrazione regolare dal Sudamerica, piuttosto che da altre parti. Un segnale diverso, invece, arriva dall’esortazione che gli italiani danno allo Stato, affinché questo si comporti in modo più severo verso l’immigrazione. Si passa dal 76% del 2013 al 58% del 2023.