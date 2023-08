Elly Schlein, "noi andiamo avanti": Pd, scoppia la rivolta

27 agosto 2023 a

"Di pacifismo si è parlato troppo poco nell’ultimo anno e mezzo? Sì ed è stato un errore. È vero che è un dibattito che a ragione divide la sinistra. L’importante è farlo nel rispetto reciproco delle idee": Elly Schlein è tornata sul tema della guerra in Ucraina e sull’obiettivo del 2 per cento del Pil di spesa militare. La segretaria del Pd, ospite nei giorni scorsi della festa “Fornaci rosse” a Vicenza, ha spiegato: "Non ho avuto dubbi sul fatto che di fronte a una aggressione criminale servisse anche supportare l’Ucraina con le armi, l’errore è stata la totale mancanza dell’Europa per la costruzione di un percorso di pace".

Che la linea della Schlein non sia pienamente condivisa all'interno del Pd lo ha dimostrato il successivo intervento dell’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che è anche presidente del Copasir. Quest'ultimo ha invitato, "senza voler fare polemiche", a non fare passi indietro sugli impegni presi con la Nato: "In un contesto internazionale meno sicuro e con nuove minacce a cui fare fronte è giusto continuare sulla strada concordata, senza passi indietro".

Intanto, sul tema è tornato a esporsi anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che in un post ha scritto: "Questo conflitto ha messo a nudo l’incapacità della Ue di elaborare una efficace strategia comune e di esprimere un’autonoma leadership, politica ed economica, evidenziando, al contrario, la subalternità dei nostri governanti agli Usa. L’unica soluzione possibile è nel segno della pace e della sicurezza internazionale".