Elly Schlein, il messaggino che fa esplodere il Pd: "Voglio sapere giorno e luogo"

L'"estate militante" tanto promossa da Elly Schlein si è conclusa e ora la leader del Pd tira le somme. La dem ha inviato ai suoi dirigenti una mail nella quale chiede conto di quanto fatto. Ossia, quali siano state le attività portate avanti e quali le proposte per l'immediato futuro. Stando al retroscena di Repubblica, Marta Bonafoni, la fedelissima coordinatrice della segreteria dem, dovrà redigere nei prossimi giorni un vero e proprio rapporto scritto.

Quest'ultimo metterà sotto la lente di ingrandimento tutti quegli eletti che lo scorso 21 agosto hanno ricevuto una mail con la quale si chiedeva espressamente conto delle iniziative coordinate tra giugno, luglio e agosto. "Cara amica e caro amico Onorevole – si legge nella mail che spunta nelle chat rosse - ti scrivo per annunciarti un prossimo contatto telefonico da un collaboratore o da una collaboratrice del partito nazionale perché stiamo raccogliendo i riferimenti delle iniziative promosse da ogni singolo parlamentare, così come abbiamo unanimemente deciso nella nostra ultima Direzione nazionale".

Le richieste sono tutt'altro che sommarie. I fedelissimi di Schlein pretendono di conoscere luogo, giorno e tema svolto. Eppure l'iniziativa della segretaria ha generato non poco malcontento. "Ma stiamo a scuola?", si chiedono alcuni esponenti della minoranza interna definendo la leader una maestrina del liceo. A maggior ragione visto e considerato che la stessa Schlein non si è impegnata come avrebbe dovuto. Archiviate le belle parole ("Vi propongo un'estate 'militante'. Ora è il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l'Italia e per l'Europa. Questo partito è l'unico che si dà regolarmente sede di discussione ampia e democratica, facciamone buon uso"), la dem subito dopo il vertice sul salario minimo tra il governo e le opposizioni, è sparita dai radar.