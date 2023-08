Sondaggio, Giorgia Meloni spazza via la sinistra: chi straccia

29 agosto 2023 a

a

a

Giorgia Meloni vanta un record: a un anno dal suo insediamento il gradimento nei confronti dell'attuale presidente del Consiglio non ha eguali tra i suoi predecessori. Eccezion fatta per Silvio Berlusconi. Stando all’ultimo sondaggio di Lab21.01, Meloni straccia Enrico Letta attestandosi su un gradimento pari al 59 per cento contro il 41 dell’ex leader del Partito democratico.

Sondaggione dell'estate: Meloni e Salvini col turbo, ma spunta un clamoroso crollo

Ma non solo, la sua fiducia supera anche quella per Matteo Renzi (54 a 46). E ancora, surclassa Giuseppe Conte con un 53 per centro contro il 47 del leader del Movimento 5 Stelle. E pareggia i conti con Mario Draghi. L’unico presidente che a un anno dall’insediamento del proprio governo aveva ottenuto di più era stato il Cav. Una volta a Palazzo Chigi il leader di Forza Italia vantava un 52 per cento.

Tradotto: gli attacchi incrociati dell'asse Elly Schlein-Giuseppe Conte ha dato una spinta al premier e al suo governo. D'altronde Meloni ha risposto con aiuti a imprese e famiglie e rilancio dell’economia, credibilità internazionale e ruolo di primo piano in ambito europeo, crescita occupazionale e lotta al caro-bollette.

"Ecco chi si prende i voti dei cattolici". Sondaggio cruciale: l'Italia sta cambiando

Intanto, sempre Lab21.01, durante la rassegna "La Piazza" di Affaritaliani, ha fatto sapere che il 73,4 per cento degli italiani è convinto che il governo Meloni durerà 5 anni e reggerà anche alla prova delle prossime elezioni europee, con i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani che non tradiranno la premier (convinzione del 55,7 per cento degli intervistati).