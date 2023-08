Terni, il sindaco Bandecchi minaccia e tenta l'assalto: "Minc***, vi comando io"

28 agosto 2023 a

a

a

Volano stracci al consiglio comunale di Terni, Protagonista dell'indecoroso episodio il sindaco Stefano Bandecchi. Durante una discussione su una richiesta di maggiori fondi per sicurezza urbana e assunzioni in Comune il primo cittadino si è infatti scagliato contro Marco Celestino Cecconi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Spada. "Dovrebbe provare vergogna per aver detto min***te simili. Avete gestito la cassa per 5 anni, specialmente lei Masselli, si deve vergognare Masselli. Rida, sennò le volano tutti i denti dalla bocca a lei", ha detto rivolgendosi a Orlando Masselli, candidato sindaco per il centrodestra a Terni, uscito sconfitto nel ballottaggio con Bandecchi.

Rissa nella notte, colpo di grazia per Schlein? Su cosa si è frantumato il Pd

Ed ecco che quando Cecconi ha preso le difese di Masselli, Bandecchi si è scatenato. Risultato? Una pioggia di insulti: "Faccia sedere sto cog**ne". Poi ha lasciato il proprio scranno per dirigersi verso le postazioni degli "avversari" politici. Insomma, Bandecchi cercava un contatto fisico. Solo il repentino intervento della polizia locale presente in aula, e in parte quello del vicesindaco Corridore, ha evitato il peggio. "Non mi toccate che a voi vi comando io" ha anche urlato ai vigili che lo hanno fermato. La scena ha lasciato tutti allibiti e spaventati.

In Parlamento si scatena la rissa per la cravatta: ecco in che mani siamo

Immediata la reazione di Devid Maggiora, segretario comunale della Lega a Terni: "Bandecchi non è in grado di fare il sindaco e se non si tratta di una questione di incompatibilità degli incarichi, è una questione di incompatibilità morale e di comportamento. Anche oggi in aula di Consiglio comunale l'ennesimo scempio, l'ennesimo teatrino di un sindaco che invece di confrontarsi, minaccia pesantemente ('le volano via tutti i denti dalla bocca'), insulta e cerca di aggredire fisicamente un consigliere di opposizione che sta solamente facendo il suo lavoro nell'incalzare l'amministrazione a fare il proprio".