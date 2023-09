Carlo Calenda, l'annuncio: "Abuso d'ufficio? Votiamo col centrodestra"

03 settembre 2023 a

Un assist inaspettato che potrebbe allargare su alcuni provvedimenti il fronte della maggioranza. Carlo Calenda con Azione sarebbe pronto a votare con il centrodestra l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. E da Cernobbio arriva una frase di peso che potrebbe cambiare gli equilibri sia a sinistra che a destra. Calenda non usa giri di parole e afferma in modo chiaro e netto: "Noi abbiamo scelto con Azione di avere una valutazione sulle proposte delle altre opposizioni e del governo totalmente oggettivi: uno dei problemi della politica è la fuga dalla realtà per cui una proposta si vota o non si vota a seconda di chi quella proposta la presenta. Noi voteremo per l’abolizione del reato d’ufficio, che ha creato disastri in Italia".

Parole chiare su una riforma fortemente voluta dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che presto vedrà la luce. Di certo l'apertura di Calenda alla Meloni e al centrodestra potrebbe aprire qualche crepa sul fronte progressista dato che negli ultimi tempi il leader di Azione aveva provato ad avvicinarsi alla Schlein.

Ma il dibattito sul salario minimo ma anche il desiderio di Pd rosso e di Cgil di abolire il jobs act varato dal governo Renzi di cui Calenda era ministro, avrebbe allontanato il leader di Azione dalle sirene del Nazareno.