Imam e lapidazione, Fdi travolge la sinistra: "Il Pd si deve vergognare"

05 settembre 2023 a

a

a

Non si placano le polemiche scoppiate dopo il video - diventato virale sui social - che ritrae l'imam di una moschea inglese mentre in un sermone spiega ai fedeli come eseguire correttamente un'esecuzione per lapidazione di una donna adultera. Il filmato ha scosso larga parte dell'opinione pubblica occidentale e ha costretto le autorità competenti a revocare un finanziamento di due milioni di sterline a fondo perduto destinato proprio al centro islamico.

In Italia, però, c'è da registrare uno strano silenzio da parte dei partiti di sinistra. Ylenia Lucaselli, deputata di Fratelli di Italia, si è scagliata contro chi "si riempe la bocca di parole come 'integrazione" senza avere alcun contatto con la realtà del mondo islamico". Un video vergognoso, tanto quanto il silenzio di certa sinistra. "Ci troviamo - sostiene la Lucaselli - in un contesto europeo dove anche le seconde e le terze generazioni devono fare i conti con la Sharia, mentre l'Occidente non riesce ad apportare le giuste misure a questa espansione". L'augurio della deputata di Fratelli di Italia è che ci possa essere "un impegno unanime e senza colore politico a contrasto deciso contro un episodio di una gravità inaudita". Sinistra permettendo.