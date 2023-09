Matteo Salvini, legge elettorale? "È questa e non si cambia"

06 settembre 2023 a

Matteo Salvini mette a tacere le voci su una nuova legge elettorale in vista delle europee. "La legge è questa e non cambia, si voterà il prossimo giugno e non è serio cambiare la legge elettorale per le europee un anno prima delle elezioni. L'ultima delle preoccupazioni mie, della Lega e del governo è cambiarla, per fare più confusione. Quella è e quella rimane", tuona il vicepremier leghista in una intervistaa Rtl 102.5. "Leggevo su qualche giornale che staremmo parlando della legge elettorale per le elezioni europee, ma figurati se con tutti i problemi che abbiamo da risolvere abbiamo tempo da perdere o da dedicare alla legge elettorale per le europee, alle soglie di sbarramento, pura fantasia".

Insomma, l'ipotesi di un abbassamento della soglia di sbarramento dal 4 al 3% per le elezioni europee tramonta ancor prima di essere messa nero su bianco su una proposta di legge. A chiamare l’alt sono la Lega, appunto, ma anche Forza Italia. Per quanto riguarda la posizione di Fratelli d'Italia, è Lucio Malan capogruppo in Senato a chiarire: "FdI non ha detto no, ma questo non vuol dire che abbia detto sì. FdI non ha assunto una posizione anche perché non è stata formalizzata alcuna proposta di legge e ovviamente si parla innanzitutto con gli alleati". Non è questa la priorità del momento, assicurano da FdI.