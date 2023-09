Marine Le Pen con Salvini a Pontida: l'annuncio. Sullo sfondo, le Europee

10 settembre 2023 a

La notizia era stata anticipata da più parti: da Matteo Salvini in persona, dal nostro quotidiano, da altre fonti. Ora, però, c'è anche la conferma ufficiale. Conferma che viaggia sul profilo Instagram del vicepremier: Marine Le Pen sarà ospite domenica prossima a Pontida, il tradizionale raduno leghista di fine estate.

E l'annuncio, con un breve video, lo dà direttamente la presidente del Rassemblement National: "Cari amici italiani, è con grandissimo piacere che sarò al vostro fianco a Pontida il 17 settembre, invitata dal mio grande amico Matteo Salvini. Evocheremo naturalmente il futuro, la gioia di combattere insieme per la libertà, per la democrazia dei nostri popoli delle nazioni. Ma non aggiungo altro, ci vediamo il 17", conclude con un sorriso Le Pen.

Rilanciando le immagini, Salvini di suo pugno commenta: "Lo avevamo annunciato: domenica prossima non sarà una Pontida come le altre. Insieme a noi avremo anche una grande amica e alleata storica della Lega, Marine Le Pen, per rendere questa giornata di Festa un momento di unione tra Popoli per un’Europa finalmente Libera", conclude il vicepremier e leader del Carroccio.

Le Pen e Salvini, dunque, insieme sul palco. Un messaggio chiarissimo quello del leghista: l'alleanza è pronta per le Europee 2024. In Francia, sondaggi alla mano, oggi Rassemblement National è il primo partito.