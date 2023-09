Sondaggio-Mentana, il M5s a un passo dal Pd: Elly Schlein avvertita

11 settembre 2023 a

Come ogni lunedì, anche quello dell'11 settembre vede Enrico Mentana snocciolare i numeri del sondaggio di Swg realizzato per La7. Qui ciò che balza subito agli occhi è la deriva del Pd a scapito di centrodestra e Cinque Stelle. Rispetto alla scorsa settimana, infatti, aumenta il gradimento verso Fratelli d'Italia per quanto riguarda gli orientamenti di voto (+0,3 per cento). Il partito di Giorgia Meloni si piazza così al 28,5 per cento. Dietro, e anche di parecchio, i dem.

In calo dello 0,4, Elly Schlein scivola al 19,7 seguita dal Movimento di Giuseppe Conte. I grillini invece segnano un + 0,5 per cento che li porta al 17,4. E ancora al quarto posto ecco la Lega. Anche il Carroccio di Matteo Salvini ottiene un segno "+". La Lega cresce dello 0,2 e arriva al 9,6. Stabile Forza Italia e Verdi-Sinistra Italiana. Gli azzurri fermi al 6,4 e gli avversari al 3,3.

Nel mezzo c'è Azione di Carlo Calenda in aumento dello 0,3 per cento (3,8). Per quanto riguarda i partiti minori, +Europa registra un +0,1 per cento e raggiunge il 2,7, mentre sono ancora in calo Italia Viva (-0,2, 2,6), Per l'Italia con Paragone (-0,3 per cento - 1,9) e Unione Popolare (-0,2, 1,7).