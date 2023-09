Ursula e Le Pen, "quando peseranno i voti": Europa verso il ribaltone?

18 settembre 2023 a

a

a

Una campagna elettorale lunga 9 mesi, iniziata in Italia. La domenica di Pontida e Lampedusa dà ufficialmente il via alla lunga volata per le elezioni europee del 2024, con Ursula Von der Leyen e Marine Le Pen che, al momento, giocano su fronti opposti. La prima, presidente della Commissione Ue, è sostenuta oltre che dai popolari, anche dai socialisti. La seconda vuole scardinare l'alleanza "centro più sinistra", nota come "maggioranza Ursula", per imporre una svolta a destra a Bruxelles, obbligando i popolari a mollare Scholz, Macron, Pd e compagnia.

"Grandissima vittoria, ma la sinistra boicotta l'Italia": migranti, la bomba di FdI