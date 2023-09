Carlo Calenda, insulti su Salvini: "Va cacciato dal governo del Paese"

18 settembre 2023 a

a

a

Carlo Calenda scatenato. Mentre il governo è impegnato a far valere le proprie ragioni in Europa sul fronte dell'emergenza migranti, il leader di Azione trova il tempo di difendere la Francia che proprio oggi ci ha fatto sapere che non accoglierà migranti da Lampedusa. Matteo Salvini è stato molto duro e ha chiesto che la questione migranti riguardi tutti i paesi membri dell'Ue auspicando che nessuno si giri dall'altra parte.

E così Calenda, manco fosse un paladino di Francia, dedica il suo pomeriggio social a insultare Salvini: "Ma ti rendi conto quanto pericoloso, immaturo e demenziale è un vicepremier che fa un post del genere sul presidente di un grande Paese europeo alleato con cui dobbiamo lavorare su tanti dossier fondamentali".

"Sì, voglio farlo". Renzi getta la maschera: come minaccia Forza Italia

Poi però arriva l'affondo più duro da cui traspare tutto il livore del leader di Azione in cerca di visibilità e consensi per il suo partitino: "Non sei al Papeete ad ubriacarti con quattro amici e due cubiste, sei al governo dell’Italia e i danni che fai si ripercuotono su tutti. Sei un pericoloso analfabeta istituzionale. Vai cacciato rapidamente dal governo del Paese". Parole pesanti a cui per il momento Salvini ha preferito non rispondere...