Migranti, la Germania finanzia le Ong a casa nostra? "Gravissimo": insorge il governo

Fonti di Palazzo Chigi esprimono “grande stupore” per una notizia particolare che è stata riportata dalle agenzie e che riguarda il delicato tema dell’immigrazione. Stando a quanto trapela, un portavoce del ministero degli Esteri della Germania avrebbe annunciato un imminente finanziamento a delle Ong per un progetto di assistenza ai migranti sul territorio italiano e per un altro dedicato ai salvataggi in mare.

“Il governo italiano - fanno sapere alcune fonti di Palazzo Chigi - prenderà immediatamente contatto con le autorità tedesche per un chiarimento. Si confida che la notizia sia priva di ogni fondamento, perché il finanziamento da parte della Germania di attività di Ong sul territorio italiano, o di sostegno al trasferimento di immigrati irregolari in Italia, rappresenterebbe una gravissima anomalia nelle dinamiche che regolano i rapporti tra Stati a livello europeo e internazionali. Tale notizia è in ogni caso l’occasione per ribadire la necessità di fare chiarezza sulle attività delle Ong nel Mediterraneo e l’esigenza di stabilire che i migranti trasportati da organizzazioni finanziate da Stati esteri debbano essere accolti da questi ultimi”.

Anche il ministro Matteo Piantedosi è rimasto spiazzato da questa notizia: “Noi non ne sappiamo nulla. Mi stupisco che il governo tedesco abbia questi obiettivi di proiettare la sua generosità sul territorio nazionale, io suggerirei di farlo sul proprio territorio. Mi sembrerebbe molto più coerente che l’approccio umanitario, che tutti noi dobbiamo avere, sia curato sul proprio territorio nazionale”.