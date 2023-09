Funerali Napolitano, la folle cronaca di "Repubblica": "Ritrovato orgoglio del centrosinistra"

Leporello 27 settembre 2023 a

Mario Draghi ed Elly Schlein «molto omaggiati». Gianfranco Fini, come da tre lustri gli capita, «ignorato da quelli di Fd’I ma salutato con calore da esponenti storici del centrosinistra». Massimo D’Alema «che discute animatamente con Conte, che ascolta perlopiù» senza dimenticare, «nel drappello anche Romano Prodi».

La storia di una débâcle nella cerimonia dell’addio. In luogo di piangere il morto – il funerale laico di Giorgio Napolitano è in corso – nell’edizione di Repubblica.it c’è il racconto del «ritrovato orgoglio di centrosinistra». Più che una cronaca, un toccante necrologio. Il cronista, infatti, finalmente ritrova a Montecitorio l’Italia migliore.

Ed è quella assai cara alle fattucchiere, ovvero i giornali di John Elkann, quello di Carlo De Benedetti e la tivù di Urbano Cairo, ed è praticamente la stretta cerchia degli ex leader e i parlamentari della sinistra che fu, tutta di combattenti e reduci. Si percepisce un «senso di ritrovato orgoglio» negli ex leader ed ex parlamentari presenti, per cui è chiaro, almeno all’estensore dell’epitaffio, che «Napolitano ha riunito un mondo disperso e sconfitto». Un mondo finito – e per fortuna, aggiungiamo noi – altrimenti saremmo ancora alla torretta del carrarmato in marcia su Budapest. E alla casa di Montecarlo dei Tulliano’s.