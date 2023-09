L'aria che tira, Licia Ronzulli fa sbroccare Borrelli: "Mi sembra un po' agitato..."

29 settembre 2023 a

Lo spot della pesca ha tenuto banco questa mattina nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Riprendendo il post di Giorgia Meloni, il conduttore ha sottolineato: "Il presidente del Consiglio dice: 'Trovo lo spot molto bello e toccante' e mette la foto della bambina con la pesca. Poi di fronte a immagini di donne incinte che sono sbarcate a Lampedusa...". "O di bambini morti... In quel caso non ho visto le foto", ha aggiunto subito dopo un ospite del talk, Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra.

Di fronte a tutto ciò, però, non è riuscita a rimanere in silenzio Licia Ronzulli, anche lei ospite della trasmissione: "Trovo assurdo l'accostamento della pubblicità con la questione dei bambini migranti". La senatrice di Forza Italia, poi, ha aggiunto: "Questo governo, e per onestà neanche quelli che sono venuti prima, non ha mai derogato alle tutele sui minori. Ne parlo con cognizione di causa da già presidente della Commissione infanzia, l'ho fatta per cinque anni. Dei minori non accompagnati ci siamo sempre occupati".

In un secondo momento, dopo essere stata interrotta da Borrelli, la Ronzulli ha perso la pazienza e ha detto: "Lei mi sembra un po' agitato. Il minore non accompagnato ha sempre avuto le tutele e continuerà ad averle oggi". In merito alla stretta sui finti baby immigrati, decisa ieri in Cdm. la senatrice ha spiegato: "Molti non minori dichiaravano di essere minori perché i minori hanno un percorso completamente diverso dagli adulti. Molti usavano la menzogna di essere minori per poter restare ed avere asilo".