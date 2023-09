Spot Esselunga, Pieraccioni fa saltare il banco: "Questi preservativi te li dà mamma"

28 settembre 2023 a

Carlo Calenda, parlando del contestatissimo spot di Esselunga, lo ha paragonato al monolite di 2001: Odissea nello spazio. Secondo il politico, "l’arrivo della pesca del supermercato in Italia ha avuto lo stesso impatto dell’arrivo dell’oggetto tra le scimmie nel celebre film di Stanley Krubrick. E come dargli torto. Da giorni ormai la breve clip pubblicitaria è al centro del dibattito politico del nostro Paese. Tra chi la esalta come simbolo del disagio dei figli di coppie separate e chi, al contrario, intravede un assist alla famiglia tradizionale difesa dal governo Meloni.

Oltre al leader di Azione, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini hanno voluto esprimere il proprio parere sullo "spot della discordia". "Bello e toccante" dice la Premier, "Come fa certa gente a insultarlo?" si chiede polemicamente il segretario della Lega. Ma ciò che mancava nella polemica sulla clip di Esselunga, almeno da parte di qualcuno, era una certa dose di ironia.

Il comico Leonardo Pieraccioni ha postato un video sul suo profilo Instagram. Dopo aver brevemente riassunto il succo dello spot della catena di supermercati, ha lanciato una divertente provocazione. Sempre con il suo stile da vecchio toscanaccio. "Sò che la Coop sta preparando invece uno spot della famiglia tradizionale - scherza l'attore - dove si vedrà la bambina che va dal babbo e gli dà un pacchetto di preservativi e dice 'Tieni. Questi te li dà la mamma per quando vai a giocare a paddle con Eleonora. Stanotte ha letto i messaggi nel tuo telefonino. E vissero tutti felici e contenti".