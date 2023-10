Schlein, i migranti economici ci costerebbero 30 miliardi al giorno: li mantiene lei?

03 ottobre 2023 a

In fondo, basta qualche nozione elementare di matematica o, al peggio, una calcolatrice: la follia di Giuliano Amato e del Pd sull'immigrazione costerebbe a qualsiasi governo italiano la bellezza di 30 miliardi di euro al giorno, o se preferite 11mila miliardi l'anno.

Il vicedirettore di Libero Lorenzo Mottola prende per buone le dichiarazioni del Dottor Sottile, che ha proposto il diritto d'asilo per tutti i migranti economici. In altre parole, l'Italia dovrebbe accogliere chiunque decida di fuggire dalla povertà per cercare una vita migliore.

Utopia pura, anzi demagogia visto l'esborso economico necessario per dare vitto e alloggio ai 900 milioni che nel mondo campano con meno di 1,25 dollari al giorno. L'unica domanda plausibile per la segretaria dem Elly Schlein, se mai arrivasse a Palazzo Chigi, sarebbe: è disposta a mantenerli?