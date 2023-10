Iolanda Apostolico, Matteo Renzi: "Perché ha ragione Salvini"

06 ottobre 2023 a

La partecipazione della giudice Iolanda Apostolico - colei che ha stoppato il decreto sui migranti - a una manifestazione al porto di Catania nel 2018 continua ad animare il dibattito politico. A dire la sua è stato, nelle scorse ore, l'ex premier e leader di Italia viva Matteo Renzi. Nella sua e-news ha scritto: "La giudice che ha bocciato il provvedimento del governo è stata accusata da Salvini di essere di parte perché era in piazza in una manifestazione contro di lui insieme a persone che urlavano slogan infami contro le forze dell’ordine. La questione è semplice: io sull’immigrazione non la penso come Salvini, anzi, sono agli antipodi. Ma credo che il ministro leghista abbia ragione quando chiede che i giudici diano le massime garanzie di imparzialità".

Secondo il senatore, insomma, i magistrati dovrebbero evitare di schierarsi apertamente con una parte politica: "Questa giudice - sul tema - non può essere percepita imparziale se scende in piazza e partecipa a una manifestazione politica". Renzi ha spiegato, poi, che "i magistrati che scelgono di contestare gli avversari delle loro idee fanno un danno alla giustizia e alla credibilità dell’intera categoria".

Il leader di Italia viva, ribadendo la differenza di opinioni con Salvini sul tema immigrazione, ha sottolineato: "Io sulla vicenda della nave Diciotti già nel 2018 ho criticato ferocemente Matteo Salvini in Parlamento, perché non la penso come lui. Che però un magistrato partecipi a un’iniziativa politica, paradossalmente è un regalo che fa alla narrazione di Salvini. Perché quel magistrato che fa politica, toglie credibilità e autorevolezza all’indipendenza della magistratura".