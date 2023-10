Luca Minniti dopo Iolanda Apostolico: la sentenza, "no" al decreto Cutro

06 ottobre 2023 a

a

a

Dopo il verdetto del giudice di Catania Iolanda Apostolico che non ha convalidato il fermo di tre migranti trattenuti nel Cpr di Pozzallo, anche il tribunale di Firenze ha disapplicato il decreto Cutro nel caso di migrante in arrivo dalla Tunisia. Il collegio dei giudici del capoluogo toscano, presieduto da Luca Minniti, ha infatti annullato l'espulsione dell'immigrato a cui il Viminale aveva negato lo status di rifugiato, perché la Tunisia non può essere considerato un "Paese sicuro".

"Era alla manifestazione, cosa ci ha detto": clamoroso, i colleghi inchiodano la Apostolico

La vicenda fiorentina nasce da un provvedimento della commissione prefettizia che aveva negato a un tunisino la protezione internazionale richiesta dopo l’approdo in Italia. Considerando la Tunisia un "Paese sicuro", il Viminale può, infatti, rifiutare la domande di asilo senza una specifica motivazione ed espellere il migrante con "procedura accelerata", senza attendere la pronuncia definitiva della Cassazione. Secondo il Tribunale di Firenze (sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea), però, la Tunisia non può essere considerata un Paese sicuro e pertanto è stato accolto il ricorso del richiedente asilo contro il Viminale ed è stata sospesa l’espulsione.

"L'errore del giudice Apostolico": Piantedosi, verdetto ribaltato? La frase che gela Formigli

Da parte sua il migrante tunisino non si era dichiarato vittima di particolari persecuzioni, ma aveva posto, tramite il suo legale, una questione generale: "La grave crisi socioeconomica, sanitaria, idrica e alimentare, nonché l’involuzione autoritaria e la crisi politica in atto sono tali da rendere obsoleta la valutazione di sicurezza compiuta a marzo dal governo italiano". Secondo il Tribunale, che cita organismi e media internazionali (da Amnesty International al New York Times) la valutazione della Tunisia come Paese sicuro non è valida alla luce dei "recentissimi e gravi sviluppi". Il Tribunale ritiene che sia compito dei giudici sindacare le valutazioni del governo perché "il sacrificio dei diritti dei richiedenti asilo non esonera il giudice dal generale obiettivo di verifica e motivazione in ordine ai profili di sicurezza del Paese".