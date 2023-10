Israele sotto attacco, per fortuna governa il centrodestra: la posta in gioco

08 ottobre 2023 a

a

a

Israele sotto attacco di Hamas. Una nuova guerra che può minare gli equilibri globali. E, secondo Pietro Senaldi, per fortuna in Italia c'è il centrodestra al governo. Con questo esecutivo la scelta di campo è chiara, non ci sono ambiguità: il governo sa che la posta in gioco è altissima. Quale? La libertà dal terrore.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Pietro Senaldi