Mia Diop, sfregio a Israele della fedelissima della Schlein: "Sempre con voi"

Sta creando malumori e tensioni nel Partito democratico la giovanissima Mia Diop, schleiniana, che ha pubblicato in una stories sul suo profilo Instagram a favore della Palestina e di Hamas, senza spendere una parola sulle vittime israeliane, sulle donne torturate e uccise. "Sempre dalla stessa parte. Grazie all'associazione Livorno-Palestina per tenere viva l'attenzione sulla condizione del popolo palestinese. Per Khaled e tutti i prigionieri politici detenuti", ha scritto sopra l'immagine di una bandiera, con accanto un'altra bandiera e la frase: "Antifascismo-antisionismo".

La Miop, che ha 21 anni, è membro dell'assemblea nazionale Pd e della segreteria cittadina del Pd livornese. "Inopportuno", "una vergogna", lamentano i colleghi dem, sconvolti da quelle dichiarazioni.

Dichiarazioni che hanno creato qualche imbarazzo anche alla segretaria Elly Schlein che sabato 7 ottobre, giorno dell'attacco a sorpresa di Hamas a Israele, aveva duramente condannato: "Grande angoscia per quel che accade in queste ore in Israele. Netta e ferma la nostra condanna per l’attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani, con migliaia di missili e irruzioni militari. Esprimo a nome anche di tutto il Partito Democratico la solidarietà a Israele e il più profondo cordoglio per le vittime di questo scellerato attacco". Quindi aveva lanciato un appello: "La comunità internazionale si mobiliti immediatamente e intervenga per fermare questa aggressione ed escalation violenta che mina le prospettive di dialogo e porta solo morte e distruzione".

Mia è "figlia d'arte, perché suo padre, Mbaye Diop, è conosciuto a Livorno per il suo impegno a favore della comunità senegalese e per la sua passata militanza politica e sindacale. La madre, Laura Paolini, è stata sempre vicina alle istanze della sinistra", si legge sul Telegrafo di Livorno. "Mia si è diplomata all’Isis Niccolini Palli, dove è stata anche rappresentante d’istituto; prima ancora aveva fatto parte del Parlamento regionale degli studenti, dove è stata presidente della III commissione sanità e politiche sociali. Oggi è nel Consiglio comunale dei giovani a Livorno. Nel Pd, il neo-riconfermato segretario dell’Unione comunale Federico Mirabelli le ha affidato l’incarico di delegata ai diritti, pari opportunità e rapporti con le associazioni delle comunità straniere".