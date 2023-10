Israele e Hamas, il sondaggio Mannheimer. "Pd e Fratelli d'Italia", un dato spiazzante

Roberto Tortora 20 ottobre 2023 a

a

a

Una fotografia dell’opinione pubblica italiana sul tema del conflitto israelo-palestinese viene mostrata a Piazzapulita, talk politico di La7 condotto da Corrado Formigli, attraverso lo studio dei sondaggi effettuato dal massimo esperto in materia, Renato Mannheimer.

Libero è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti al nostro canale

Il sociologo ha condotto un’indagine tra i cittadini per capire qual è il sentire rispetto alla guerra in Medio Oriente e a chi si danno le maggiori responsabilità. Questa la spiegazione di Mannheimer: “I sondaggi sono raffigurazioni più obiettive possibili della realtà. Questa settimana abbiamo rifatto una domanda che, in realtà, è stata già posta la settimana scorsa per vedere se ci sono mutamenti nell’opinione pubblica, capire cos’è cambiato. La volta scorsa – spiega il sondaggista – alla domanda ‘chi ha più responsabilità tra Hamas e Israele’ ci è giunta una grande quota di non so, la gente ci è risultata scombussolata sul conflitto".

"L'Islamometro per stanare gli anti-Israele". Capezzone, scacco matto a Travaglio & co

"Oggi, però, questa quota di non so è ancora aumentata e, nel contempo, è diminuita la percentuale di colpa attribuita ad Hamas. La gente è passata al ‘non so cosa dire’". Mannheimer fa una fotografia della società, e dei più giovani, e dell’opinione dei partiti dell’arco parlamentare sulla questione israelo-palestinese.

Pietro Senaldi: ecco il derby Conte-Schlein per i consensi antisemiti

“Tra i più scombussolati ci sono sicuramente i giovani, abbiamo riscontrato tra di loro percentuali ancora più alte d’indecisione, mentre nei partiti è la Lega quello con più incertezze. Nel Movimento 5 Stelle si dà la colpa a Israele, mentre nel Pd più colpa ad Hamas".



"Il partito più filo-palestinese". Mannheimer, guarda il video di Piazzapulita

Formigli allora interviene e chiede al sociologo: “Chi sono i più filo-israeliani tra gli elettori?”. Mannheimer sentenzia: “Da una parte sono il Pd, dall’altra Fratelli d’Italia, entrambi filo-israeliani, mentre il Movimento 5 Stelle è decisamente più filo -palestinese". E l'asse tra elettori dem ed elettori meloniani, dal punto di vista politico, è forse il dato più sorprendente e significativo.