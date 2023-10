Meloni-Giambruno, la finta solidarietà della sinistra

21 ottobre 2023 a

Le opposizioni fingono di solidarizzare con Giorgia Meloni, ma usano la rottura da Andrea Giambruno per rilanciare la propaganda Lgbt. Accade con Alessandro Zan, il cui unico messaggio su X riesce a essere: "Almeno lasciate in pace le famiglie che vogliono stare insieme". E come lui anche Riccardo Magi: "Invito la destra a evitare di elaborare modelli culturali che poi si vogliono imporre a tutti i cittadini, modelli culturali impregnati di forte ideologia costruita su modelli astratti. La famiglia del Mulino Bianco". Insomma, per Tommaso Montesano l’inganno è nella premessa. Perché gli avversari politici prima si lavano la coscienza con un profluvio di frasi fatte buone per ogni occasione poi si travestono da sciacalli e sfruttano una crisi familiare per buttarla in politica.

