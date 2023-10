Sondaggio, Elly Schlein demolita dai suoi stessi elettori: un caso nel Pd

Pietro De Leo 22 ottobre 2023 a

a

a

Aver girato a vuoto, per un anno. Questo è, in sostanza, il ritratto che i numeri di un sondaggio realizzato da Quorum Youtrend per Skytg24 tratteggiano per l’opposizione. Mentre il governo di centrodestra si avvia a spegnere la sua prima candelina dopo mesi passati ad attraversare i marosi di un’agenda da far tremare i polsi (per via di una congiuntura internazionale più che complessa), la minoranza di sinistra e del Terzo Polo arranca e non riesce a ricostruire il legame con il proprio popolo. Secondo la rilevazione, infatti, tra gli elettori del centrodestra ben il 77% premia l’attività dell’esecutivo Meloni. Parallelamente, il 71% degli elettori dei partiti dell’opposizione boccia le politiche dei propri riferimenti.

DERBY

E c’è anche un altro aspetto da considerare: in quel derby continuo tra Pd e Movimento 5 Stelle per il posizionamento a sinistra, sembrano avere la meglio i secondi quanto a parvenza di incisività. Nel complesso del campione, infatti, alla domanda quale sia il partito di opposizione più efficace nel contrastare il governo, la realtà di Giuseppe Conte ottiene il 19%, contro il 16 dei dem. Forbice che si amplia tra gli elettori di opposizione, dove i pentastellati sono addirittura 7 punti avanti rispetto alla formazione di Elly Schlein (30-23). Il discorso cambia, invece, se si prendono i considerazione gli elettori di centrodestra: in questa metà del cielo, infatti, sono convinti che sia il Pd ad essere più efficace (20%), al secondo posto sempre il M5s con il 17%.

"Tu e Fratoianni". Cruciani glielo sbatte in faccia: Bonelli travolto da Del Debbio

Se invece si inverte la domanda, ovvero quale sia il partito “meno efficace” dell’opposizione, il Pd arriva primo nella globalità del campione (19%), seguono Italia Viva e Movimento 5 Stelle al 13%, appaiati. Calandoci, invece, tra gli elettori dell’opposizione, la medaglia di forza “meno efficace” viene comunque assegnata al Pd, insieme ad Italia Viva, «complice il fatto- si legge in una nota illustrativa del sondaggio - che sia gli elettori dem, sia quelli pentastellati indicano soprattutto Italia Viva come partito meno efficace dell’opposizione».

Interessante, poi è la parte riguardante la valutazione sui singoli componenti della squadra ministeriale. Nel totale del campione interpellato, alla domanda su chi abbia lavorato meglio, il podio vede questo piazzamento: al primo posto Giorgia Meloni; al secondo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e terzo il ministro degli Esteri Antonio Tajani. È interessante, poi, vedere l’impatto dei temi. Gli interpellati dal sondaggio ritengono che «gli ambiti in cui il governo abbia lavorato meglio siano le politiche fiscali (25%), l’economia (23%) e il lavoro (21%)». I dossier invece dove il campione è convinto che il governo abbia lavorato peggio sono immigrazione (39%), sanità (36%), tasse (25%).

Meloni-Giambruno, la finta solidarietà della sinistra: occhio a queste frasi

INTENZIONI DI VOTO

Poi ci sono le intenzioni di voto. Il sondaggio è stato realizzato nel periodo tra il 13 e il 17 ottobre. Ebbene, in questo lasso di tempo Fratelli d’Italia si piazza sempre al primo posto, segnando il 30% (con un calo di 0,7% rispetto al 25 settembre). Crescono invece le altre formazioni del centrodestra. La Lega di 0,4%, raggiungendo l’8,8%; Forza Italia di 0,2%, attestandosi sul 6,3. Noi Moderati segna +0,4 arrivando a 1,3%. All’opposizione, invece, crescono il Pd (+0,6%, segnando 19,9%) e Italia Viva (+0,3, raggiungendo il 3,1%). Con il segno meno il Movimento 5 stelle, che addirittura perde un punto percentuale in tre settimane, attestandosi sul 14,4%. Azione cala di 0,1%, spostandosi sul 3,8%. Mentre Alleanza Verdi-Sinistra fa -0,8%, piazzandosi al 3,6%. In generale quindi, considerando sia il gradimento per le politiche messe in campo sia le attuali intenzioni di voto è evidente come l’opposizione, dopo dodici mesi, non sia ancora stata in grado di trovare la chiave di lettura giusta per tornare ad entusiasmare il suo elettorato di riferimento.