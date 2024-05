Fuori dal Coro, Giordano contro Gualtieri: "Ecco chi alimenta il razzismo"

23 maggio 2024 a

a

a

"I cittadini soffrono di una situazione che lei non riesce a risolvere e in tutto questo lei riesce solo ad attaccarci": Mario Giordano, in onda ieri sera con Fuori dal Coro su Rete 4, ha risposto così al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo un suo attacco dei giorni scorsi. Al centro della discussione i campi nomadi nella Capitale. "Il razzismo - ha proseguito il conduttore del talk - lo alimentano quelli come lei che non risolvono le situazioni, è molto semplice, non chi le denuncia e chiede soluzioni. Perché che dietro ai campi rom ci siano organizzazioni criminali non lo diciamo solo noi, lo dicono i magistrati in sempre più numerose inchieste".

"La situazione nei campi rom di Roma è devastante - ha sottolineato Giordano - e il sindaco che cosa fa? Non trova di meglio che attaccare e insultare Fuori dal Coro. Noi ci occupiamo dei campi rom da sempre, qualsiasi giunta ci sia stata a Roma, ci occupiamo dei campi rom in tutta Italia, qualsiasi sia il colore politico che governa, non ce ne frega una mazza. Ma avere un sindaco che, anziché risolvere i problemi, siccome non sa risolvere i problemi, attacca i giornalisti che fanno inchieste e fanno domande è una cosa infame e inaccettabile".

