Gratta e Vinci, compra un biglietto e vince 500mila euro: "Non è una persona ricca"

Vince 500mila euro al Gratta e Vinci e chiama il tabaccaio da cui ha comprato il biglietto per chiedergli di custodire il tagliando vincente: è successo a Conselve, nel Padovano. Il titolare del negozio che lo ha venduto, Sebastiano Antico, ha fatto sapere che si tratta di una vincita mai registrata prima nella sua ricevitoria. "La nostra è una tabaccheria fortunata - ha detto al Corriere della Sera - nel senso che si sono registrate spesso vincite importanti, anche più volte l'anno. I 10 mila o i 20 mila euro non dico che siano la regola, ma è successo diverse volte; 500 mila euro, invece, non era mai accaduto".

Antico, comunque, ha mantenuto una certa riservatezza sul nome del fortunato: "Non lo dico nemmeno sotto tortura, perché ho fatto una promessa a questa persona. Non le dico nemmeno se si tratta di un uomo o una donna, perché per rispetto suo non voglio dare nemmeno un indizio. Questa persona non è certo una sprovveduta, l'ho sempre ritenuta molto intelligente, ma quando mi ha telefonato per chiedermi un incontro non sapevo davvero cosa aspettarmi". Poi è andato avanti col racconto: "Mi ha fatto vedere il biglietto, mi ha detto se era davvero come aveva capito, cioè che aveva vinto 500 mila euro. Ho controllato due volte e ho visto che era proprio come diceva lui. Ci siamo rallegrati, lui/lei non è nemmeno un giocatore accanito. Ogni tanto prende qualche biglietto, ma sembra quasi un passatempo. La fortuna l'ha baciata".

Il fatto che sia stato scelto dal vincitore per custodire il Gratta e Vinci del valore di 500mila euro ha emozionato il tabaccaio: "Sono veramente onorato della fiducia che ha risposto in me e mia moglie Katia. La cosa bella è che questa persona si è fidata di noi, erano arrivati a darci persino il pin del bancomat, ma a questo non ci eravamo mai spinti. Mi ha chiesto cosa si fa in questi casi e io le ho spiegato le procedure corrette. Ci sono due soluzioni: o ci si reca personalmente a Roma nella sede centrale di Igt Lottery, oppure in una sede di Banca Intesa, dove provvedono a spedire il tagliando dopo averlo registrato". Infine, ha chiosato: "La cosa che mi rende felice è che non è una persona ricca, è abbastanza in là con gli anni e credo saprà farne sicuramente buon uso".