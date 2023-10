Rita Dalla Chiesa, lite sui social: "Non ho dato numeri. Punto", reazione da applausi

28 ottobre 2023 a

Rita Dalla Chiesa non usa giri di parole. È una donna dura che sa replicare in modo chiaro e netto a chi prova a metterla in difficoltà sui social. La parlamentare di Forza Italia è infatti finita nel mirino dei soliti haters per un tweet dopo il risultato delle suppletive in cui ha trionfato Adriano Galliani. Come è noto il seggio al Senato lasciato vuoto dal Cav è andato a una delle persone più vicine alla famiglia Berlusconi, un amico di vecchia data, un cerchio che si chiude con tanta malinconia per la scomparsa dell'ex premier. E così Rita Dalla Chiesa ha voluto complimentarsi con il neo-senatore Galliani: "La vittoria di Galliani e’ anche la vittoria del Presidente Berlusconi e di tutta Forza Italia. La Brianza che lavora, che crede nello sviluppo economico, che tifa, in tutti i sensi, per Monza e per il #onza, stasera festeggia felice".

Apriti cielo. Sono bastate queste poche righe per innescare la reazione di qualche hater. E così sotto al tweet della parlamentare azzurra qualcuno scrive: "Rita, la Brianza che lavora non è andata a votare per oltre l'80% p.s. è stata chiaramente una disattenzione ma ti posso assicurare che Monza non è in Irlanda". La replica non si fa attendere ed è durissima: "Non importa. Io non ho dato percentuali. Ho detto che ha vinto Galliani. Punto".

Un altro utente poi scrive: "La smetta di scrivere tweet perché ogni volta viene messa davanti alla sua meschinità e alle figure di... lei fa #politica come io faccio filosofia". E qui la Dalla Chiesa replica ancora una volta duramente: "Io faccio quello che mi pare. Lei sembra incapace anche di essere educata. Pessimo segno". Nulla da aggiungere.