Matteo Salvini contro il corteo pro-Palestina a Roma: "Che bella piazza pacifica"

"Roma. Insulti alla polizia, bandiera di Israele strappata, sostegno a Hamas. Che bella piazza pacifica e democratica...": Matteo Salvini ha commentato così, in modo sarcastico, la manifestazione pro-Palestina che si è tenuta oggi nella Capitale. Durante il corteo, partito alle 15 da Porta San Paolo direzione piazza San Giovanni, non sono mancati momenti di tensione, soprattutto quando alcuni manifestanti hanno strappato la bandiera di Israele davanti al palazzo della Fao, in viale Aventino.

Uno dei manifestanti, in particolare, a un certo punto si è allontanato dal corteo, si è arrampicato sul pennone e ha strappato la bandiera. Gli uomini della Digos che presidiavano il palazzo non sono riusciti a bloccarlo. La bandiera staccata si trovava tra quella italiana e quella irlandese.

Il vicepremier, nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, parteciperà invece alla manifestazione che lui stesso ha organizzato. Si terrà sabato 4 novembre a Milano. "Sarà una piazza aperta a tutti, pacifica, solare, con lo sguardo rivolto al futuro - ha scritto Salvini su X -. Un’occasione per ribadire l’importanza delle libertà e della democrazia, della lotta al terrorismo, all’antisemitismo e al fanatismo islamista. Le conquiste e i diritti fondamentali che qualificano l’Occidente non possono essere messi in discussione. In un momento di gravi tensioni, l’Italia ha il dovere di rimarcare la propria collocazione fra i Paesi democratici e liberi".