Sondaggio Ghisleri, "nel nome di Berlusconi": il balzo di Forza Italia

Giorgia Meloni sembra davvero incrollabile nei sondaggi. Neanche le polemiche più accese o i problemi personali, come la rottura con Giambruno, sembrano scalfire la presidente del Consiglio. Nell’ultimo sondaggio condotto da Euromedia Research per Italpress risulta che Fratelli d’Italia è saldamente il primo partito italiano con il 28,5%. In seconda posizione c’è sempre il Pd, per il quale ormai il cosiddetto “effetto-Schelin” è soltanto un lontano ricordo: rispetto alla scorsa rilevazione i dem hanno perso lo 0,3 e sono scesi al 19,2%.

Ciò ha consentito un minimo recupero sul Pd da parte del Movimento 5 Stelle, che è stato al 16,9% (+0,1). A seguire la Lega all’8% (-0,5), Forza Italia al 7,7% (+0,4), Azione al 4,2% (+0,2), Alleanza Verdi-Sinistra al 3,3% (+0,5), Italia Viva al 3,2% (+0,1) e Per l’Italia con Paragone al 2,4% (+0,1). I dati sue coalizioni confermano il netto vantaggio del centrodestra attualmente al governo, che raggiunge il 44,7% contro il 25% della coalizione di centrosinistra. Soltanto un ipotetico “campo larghissimo “comprendente anche M5s, Italia Viva e Azione consentirebbe di realizzare un sorpasso, dato che varrebbe il 49,3%. Si tratta però di un’ipotesi remota, per non dire impossibile: un conto è imbarcare Giuseppe Conte, un altro è far salire pure Carlo Calenda e Matteo Renzi.

“Forza Italia guadagna un po’ di terreno - ha spiegato Alessandra Ghisleri a Italpress - perché segue il filone dei temi cari al presidente Berlusconi, come la difesa della casa. Su questo sta facendo un percorso che gli consente di recuperare qualcosa”. C’è ancora un divario ampio tra centrodestra e centrosinistra. La spaccatura tra Pd e M5s “non aiuta ad avere una forza unita per avere un’opposizione coesa nei confronti di questo governo che comunque da solo muove tra il 43 e il 45 per cento”, ha sottolineato la direttrice di Euromedia Research.