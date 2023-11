Nardella e Giani? Al fianco degli Ultras per qualche voto in più

06 novembre 2023 a

Il match Fiorentina-Juventus alla fine si è disputato ma "al termine di lunghe e surreali ore durante le quali, facendosi guidare dalla Curva Fiesole", scrive Daniele Capezzone su Libero, Eugenio Giani e Dario Nardella "hanno animato una polemica sul rinvio della partita". Peccato che "non tocca alle tifoserie di calcio gestire l’ordine pubblico. E semmai, spiace ancora di più dover constatare come perfino l’occasione di una partita sia stata colta al balzo" per cercare di "spostare l’attenzione dei cittadini da ciò che si doveva fare e non è stato fatto in termini di messa in sicurezza del territorio" governato da ben 48 anni dalla sinistra.

