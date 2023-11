Vincenzo De Luca massacra Pierluigi Bersani: "Padre di una grande putt*** politica"

06 novembre 2023 a

Vincenzo De Luca come sempre non usa giir di parole. Col suo stile diretto e spigoloso ha messo nel mirino il Pd durante una chiacchierata al "Muschio Selvaggio", il pdcast condotto da Fedez. Nel corso del colloquio col rapper, il governatore della Camapania ha messo nel mirino Articolo 1, l'esperimento politico a sinistra del Pd portato avanti da Pierluigi Bersani e naufragato nello spazio di poco tempo. Un esperimento che lo stesso De Luca non esita a definire "put**** politica". Insomma il governatore analizza le mosse della sinistra in questi ultimi anni e soprattutto le strategie messe sul campo dai vari leader per rilanciare il campo progressista.

E tra le vittime delle critiche di De Luca c'è anche "l'amico" Pierluigi Bersani, principale artefice della scissione dem confluita poi in Articolo 1: "Dobbiamo capire in questi dieci anni chi diavolo ha diretto il partito per arrivare a questo disastro. Bersani è il padre di una grande putt*** politica che è Articolo 1, però non posso dirgli niente, se è amico è amico. Però è stata una puttanata, un atto di velleitarismo politico" sostiene il Presidente della Regione Campania.

"Più perdi e più vai avanti, roba da tribù": Vincenzo De Luca polverizza il Pd

Parole che certamente faranno discutere ma che di fatto aprono antiche ferite a sinistra forse mai sanate. Di scissioni e rientri ne abbiamo viste fin troppe in questi anni e sempre con lo stesso esito: cannibalismo di consensi tutto interno alla sinistra. E a quanto pare anche De Luca si è accorto di questo "disastro". E ora con il suo libro "Nonostante il Pd" prova a suonare la sveglia al Nazareno. Ma a quanto pare il suo rapporto con Elly Schlein è già abbondantemente compromesso.