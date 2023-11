Sondaggio, crollo verticale per Elly Schlein: dove volano Meloni e Salvini

10 novembre 2023 a

Crollo verticale per il Pd di Elly Schlein a poche ore dalla piazza dem a Roma dell'11 novembre: lo certifica l'ultimo sondaggio realizzato da Bidimedia. Il calo è di quasi un punto rispetto a inizio settembre. I dem, in particolare, sono scesi al 19,3%, perdendo lo 0,9%. Una perdita che porta Fratelli d'Italia a circa dieci punti di distacco. Il partito di Giorgia Meloni mantiene stabilmente il primo posto, raggiungendo quasi il 30% dei consensi. Dalla rilevazione, infatti, emerge che FdI è stabile al 29,1%. Il partito della premier, insomma, negli ultimi due mesi non è cresciuto, ma non è neanche calato.

Al terzo posto il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, che sale al 16% guadagnando lo 0,2%. Pur essendo i grillini ancora secondo partito dell'opposizione, ora il distacco con il Pd si è ridotto parecchio. A seguire la Lega, che sale al 9,5% con un guadagno dello 0,2%. Leggera flessione per Forza Italia, che perde lo 0,1% attestandosi al 6,3%. In crescita Azione di Carlo Calenda, che conquista uno 0,2% salendo così al 4. Stabile l'Alleanza Verdi-Sinistra al 3,2%, seguita subito dopo da Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7% (+0,1%).

In fondo alla classifica troviamo invece +Europa, che cala dal 2,8% al 2,5%; Italexit di Gianluigi Paragone all'1,7% (-0,1%); Unione popolare di Luigi De Magistris all'1,2% (-0,2%); Democrazia sovrana e popolare stabile all'1% e Noi moderati allo 0,8% (+0,1%). Il sondaggio vede anche l'ingresso di un partito che non era presente nella scorsa rilevazione: Alternativa popolare, coordinato dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, che si attesta all'1% delle preferenze. Infine la rilevazione sottolinea la grande distanza che separa la coalizione di centrodestra, che nel complesso raccoglie il 45,7% dei voti; da quella di centrosinistra, al 25%.