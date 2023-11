Matteo Salvini, eco-vandali: "Sono come Landini, avanti con l'arresto"

14 novembre 2023 a

"Spero vada avanti la proposta di legge della Lega che consente l’arresto in flagranza di reato per gli ecoimbecilli, gli ecovandali, che un giorno si e un giorno no bloccano strade, autostrade, porti, bloccano la possibilità di lavorare. E inquinano": Matteo Salvini, vicepremier nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo ha detto in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Il riferimento è agli attivisti che spesso creano situazioni di disagio come segno di protesta contro il cambiamento climatico.

Quelli che tanto si spendono per il clima, però, sarebbero i primi a non rispettare l'ambiente, secondo il leader del Carroccio: "Si dicono amici dell’ambiente e creano casini, traffico e ingorghi come la Cgil vorrebbe fare venerdì". In quest'ultimo caso il riferimento è allo sciopero indetto dai sindacati per il 17 novembre. Uno stop a cui Salvini si è opposto fin dall'inizio: nel mirino del leghista c'è Maurizio Landini.

"Non si può stare con Greta il giovedì e con gli inquinatori il venerdì", ha aggiunto il ministro nel filmato. Infine, una frecciatina alle opposizioni schierate con i sindacati: "Mi spiace che il Pd e i partiti della sinistra, che una volta difendevano il diritto al lavoro, adesso assecondino i capricci di qualcuno che peraltro protesta contro una manovra economica che mette 600 euro in più in busta paga ai tre quarti delle famiglie italiane".