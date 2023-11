Meloni, "mani sporche di sangue". Sfregio al corteo e furia FdI: "Vergognatevi"

17 novembre 2023 a

Da Torino a Roma passando per Bologna ai cortei di oggi si è assistito a "vergognose scene" contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Non solo viene raffigurata in una gigantografia col primo ministro israeliano Netanyahu mentre si stringono le mani sporche di sangue, ma vengono anche macchiati i loro volti con vernice rossa per accusarli di genocidio nel conflitto israelo-palestinese in corso", attacca il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti.

"L'unica cosa che può rappresentare il rosso di quella vernice è la vergogna che deve provare chi organizza questo tipo di manifestazioni di estrema sinistra che nelle scorse settimane, sempre a Torino, hanno visto la partecipazione della ex terrorista Leila Khaled", aggiunge Foti.

Gli #studenti in corteo contro il governo a Torino hanno imbrattato con vernice rossa un cartello con una foto che ritrae una stretta di mano tra Giorgia #Meloni ed il Primo Ministro israeliano Benjamin #Netanyahu. pic.twitter.com/6tjzurxKJX — Local Team (@localteamit) November 17, 2023

Leila Khaled, ricorda il fratello d'Italia, è stata "protagonista dei dirottamenti di aerei di linea nel 1969 e nel 1970, Khaled era stata descritta come Dirigente del fronte Popolare per la liberazione della Palestina, considerata organizzazione terroristica dall’Unione europea. Nell’esprimere vicinanza al presidente Meloni, condanniamo queste minacce violente e aspettiamo una netta condanna dai leader delle opposizioni come dal segretario del Pd Elly Schlein e dal leader del M5s Giuseppe Conte", conclude Foti.