Giulia Cecchettin, la farsa della sinistra: "Collaboriamo, sporchi fascisti"

Da una parte si dicono disposti a lavorare insieme, dall'altra insultano. Come dire, "collaboriamo sporchi fascisti". Daniele Capezzone, nel suo editoriale su Libero, riassume e spiega la "doppia linea" del Pd e della sinistra dopo il caso di Giulia Cecchettin. Disponibilità a parole in Parlamento, ma campagna mediatica per attribuire la responsabilità morale di femminicidi, violenza sulle donne e "patriarcato" al centrodestra. Un gioco sporco molto pericoloso.



