Daniele Capezzone: "Denuncia contro Donzelli? La cosa comica della giornata"

Eccoci a "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Cosa domina sui quotidiani nazionali? La vicenda Delmastro, il sottosegretario FdI alla giustizia che per la seconda volta consecutiva in pochi mesi è oggetto di una anomalia. Per due volte consecutive la procura aveva chiesto l'archiviazione e per due volte l'ufficio del gip ha disposto il rinvio a giudizio", ricorda Capezzone

"La cosa comica della giornata? La sinistra, racconta un retroscena del Corriere della Sera, preannuncia anche una denuncia nei confronti di Giovanni Donzelli: siamo al signora maestra, ha sentito che mi ha detto?", aggiunge Capezzone.

Naturalmente c'è anche spazio per altro, la guerra, Israele contro Hamas, il giorno dopo la vittima più fragile di tutti, Kfir, il bimbo di dieci mesi morto. Quindi la follia antifascista: Cortina che cambia nome perché quel nome, proprio Cortina, fu imposto da Benito Mussolini.

"Dunque il grande ritorno di Elena Basile, ex ambasciatrice e firma del Fatto Quotidiano, che parlando di Expo 2030 sostiene che a perdere non sia stato Gualteri, ma l'Occidente", conclude Daniele Capezzone.