Annalisa Chirico fa sbottare Schlein: "Meloni comanda in FdI. Lei nel Pd?"

06 dicembre 2023 a

a

a

Basta un commento di Annalisa Chirico per far perdere la calma a Elly Schlein. La giornalista e la segretaria del Pd sono ospiti di Bianca Berlinguer a E' sempre CartaBianca, su Rete 4, e l'analisi politica della leader dem sembra un po' carente, o perlomeno parziale.

"In questa manovra il governo taglia sanità e pensioni, manca il diritto allo studio. Con le pur poche risorse a disposizione si potevano fare scelte molto diverse. Come ad esempio il salario minimo legale", spiega la Schlein. Poche ore prima, Giuseppe Conte (suo alleato-rivale) aveva dato vita alla Camera a uno show circense strappando il testo del salario minimo. Scena imbarazzante, ma non per i democratici.

Video su questo argomento "Meloni getta la maschera". Conte perde le staffe sul salario minimo e strappa il testo: è caos in Aula | Guarda

Quando il discorso cade su Giorgia Meloni, a Elly parte definitivamente la frizione. "Si ha l'impressione che Meloni comandi nel suo partito mentre a sinistra si fanno sempre nomi di uomini come federatori o leader. C'è un retaggio maschilista anche nel Pd?", domanda la Chirico. Replica più che gelida: "Giorgia Meloni ha fondato il suo partito ed è rimasta alla guida senza mai essere mai stata messa in discussione. Io mi sono candidata nell'unico partito non personale che fa le primarie. E l'ho fatto per cambiarlo". Di fatto, una non-risposta.

Video su questo argomento "Ritiro la firma, non nel nostro nome". Salario minimo, la sparata di Schlein alla Camera

Il caso del giorno sono stati senza dubbio i funerali di Giulia Cecchettin, un campo che permette alla segretaria del Pd di esibirsi sul terreno di slogan e parole retoriche: "Si spera che il dolore per la morte di Giulia possa essere un punto di svolta per il nostro Paese. Dobbiamo approvare una legge che renda obbligatoria l'educazione all'affettività in tutti i cicli scolastici. Serve anche la prevenzione".

"Volete lo sfruttamento". Salario minimo, Schlein insulta il governo: sceneggiata in aula | Guarda

Quindi la conclusione con fuochi d'artificio: "Dobbiamo cominciare dalle famiglie e dalle scuole a distruggere gli stereotipi di genere, prima che si radichi l'idea del possesso sul corpo delle donne".