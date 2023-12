Bce, Cottarelli: "Perché sui tassi di interesse ha ragione il governo"

11 dicembre 2023 a

"Questa volta do loro ragione": Carlo Cottarelli lo ha scritto su Twitter riferendosi al governo e alla sua richiesta alla Banca centrale europea di tagliare i tassi di interesse. "Ho in passato criticato vari esponenti della maggioranza (Tajani, Meloni per es.) quando hanno sostenuto che la BCE non doveva aumentare i tassi di interesse a fronte dell’aumento dell’inflazione - ha scritto l'economista nonché ex senatore -. Ora gli stessi esponenti richiedono un rapido taglio dei tassi di interesse. Questa volta do loro ragione".

L'esperto ha poi spiegato perché adesso i membri della maggioranza hanno tutte le ragioni per fare una richiesta di questo tipo: "Il tasso di inflazione (indice prezzo al consumo, armonizzati) nell’area dell’euro a 12 mesi a novembre è ancora un po’ più alto dell’obiettivo (2,4% rispetto al 2%), ma tra agosto e novembre i prezzi, al netto della stagionalità, sono leggermente scesi sia per l’inflazione totale, sia per l’inflazione 'core'. A gennaio penso proprio che dovrebbe esserci già una prima riduzione dei tassi di interesse".

Per ora, non è ancora chiaro quale sarà la decisione della Bce per il 2024. Alla fine di ottobre, invece, l'Istituto aveva deciso di sospendere il rialzo dei tassi dopo ben 10 aumenti consecutivi, iniziati nel luglio 2022. La prossima riunione è prevista giovedì 14 dicembre. E, secondo gli analisti, questa volta la decisione potrebbe essere quella di diminuire i tassi.